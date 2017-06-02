Глава Рязанской области предложил меры господдержки молодым семьям

РЯЗАНЬ, 2 июн — РИА Новости. Врио губернатора Рязанской области Николай Любимов предложил предусмотреть государственную поддержку при рождении в семье первого ребенка, сообщает в четверг областное правительство.

Об этом Любимов заявил 1 июня в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) на сессии "Три измерения эффективности здравоохранения". На сессии речь шла о демографии, в том числе об увеличении продолжительности жизни за счет развития системы здравоохранения. По словам Любимова, важнейшим направлением развития здравоохранения является доступность, в целом по России и регионам ежегодно требуется новых 4-5 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), пока строится 2-3 новых ФАП в год.

"Надо подумать о государственной программе: регионы получат поддержку, и за малые средства мы сможем увеличить доступность медицины", — сказал Любимов.

По его словам, необходимо продолжение программы материнского капитала. "Надо подумать о том, чтобы предоставлять пособие и при рождении первого ребенка", — отметил Любимов.

По его мнению, необходимо укреплять взаимодействие с другими регионами в области медицины, при этом акцент следует делать на специализации.

"К нам готовы прийти наши коллеги и поработать в сфере онкологии. Я уверен, что если у нас будут квоты для близлежащих регионов, то это будет эффективно", — сказал врио губернатора. Он также назвал перспективными инвестиции, которые вкладываются в науку, и уточнил, что инвесторы стали охотнее идти в сферу медицины.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

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