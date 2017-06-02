Рособрнадзор лишил аккредитации один вуз и приостановил прием еще в два

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) запретила прием в Байкальский гуманитарный институт и Институт международной торговли и права и лишила аккредитации Московскую академию экономики и права, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

"За неисполнение предписания в установленные сроки Рособрнадзором запрещен прием в ЧОУ ВиДО "Байкальский гуманитарный институт"; ЧОУ ВО "Институт международной торговли и права", — говорится в сообщении.

Как добавляет пресс-служба, по результатам проведенной проверки также была лишена аккредитации Московская академия экономики и права, готовившая студентов по направлениям "Экономика и управление (бакалавриат, магистратура)" и "Юриспруденция (бакалавриат, магистратура)".

Наличие у вуза свидетельства о государственной аккредитации подтверждает соответствие деятельности высшего учебного заведения федеральным государственным образовательным стандартам. В случае приостановления или лишения действия государственной аккредитации вуз по-прежнему может вести образовательную деятельность и выдавать документы собственного образца. При этом вуз не может выдавать дипломы установленного Минобрнауки России образца и гарантировать обучающимся отсрочку от службы в Вооруженных силах РФ по призыву.