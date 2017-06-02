Васильева заявила, что количество опорных вузов России достигнет сотни

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн – РИА Новости. Глава Минобрнауки РФ Ольга Васильева на деловом завтраке издательства "Просвещение" на площадке ПМФЭ-2017 сообщила, что количество опорных вузов в разных регионах РФ достигнет сотни.

"Таких в регионах "опорников" должно стать 100. Поэтому это тоже очень большая программа", — сказала Васильева.

Программа по созданию опорных университетов нацелена на трансформацию существующих университетов в центры генерации современных исследований, подготовку квалифицированных кадров и создание новых рабочих мест. Обязанность университета-участника программы — реализовать совместно с региональными властями программу развития опорного университета с амбициозными целями, в числе которых высокий уровень трудоустройства выпускников, показатели публикационной активности научных работников, рост объема НИОКР и другие.

Первыми победителями конкурса в 2016 году стали 11 университетов. В апреле этого года стало известно, что экспертный совет при Минобрнауки России определил 22 вуза, которые стали победителями второго этапа конкурса по созданию опорных университетов. Замминистра образования и науки Людмила Огородова ранее сообщила, что ведомство думает о проведении третьей волны.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.