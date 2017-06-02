Реконструкцию психоневрологического интерната в Адыгее завершат в этом году

МАЙКОП, 2 июн — РИА Новости. Власти Адыгеи до конца года планируют завершить реконструкцию психоневрологического дома-интерната в ауле Адамий, которая на несколько лет была заморожена из-за финансового кризиса, сообщили в пресс-службе органов исполнительной власти региона.

В Адамийском доме-интернате проживают люди, признанные недееспособными и нуждающиеся в пожизненном круглосуточном уходе. На сегодня интернат загружен полностью. В нем находятся 135 человек. Однако в очереди остаются еще 38 больных.

Реконструкция, которая предполагает возведение пристройки, увеличит мощности учреждения на 40 мест и позволит удовлетворить потребности региона в специализированной помощи людям, страдающим тяжелыми психоневрологическими заболеваниями. Этот вопрос был поднят в начале апреля на встрече врио главы Адыгеи Мурата Кумпилова и министра труда и социальной защиты России Максима Топилина.

"Средства выделены на условиях софинансирования. 35,5 миллиона рублей — средства федерального бюджета, 15,2 миллиона — республиканского. Этих средств хватит, чтобы достроить, оборудовать и сдать в эксплуатацию пристройку до конца года", — добавили в пресс-службе.

Строительство пристройки кроме того позволит разделить детский и взрослый корпуса.

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