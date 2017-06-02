Васильева назвала сумму вложений в систему образования регионов за пять лет

Министерство образование и науки РФ за пять лет вложило в региональную систему образования на разных уровнях 415 миллиардов рублей, сообщила глава ведомства Ольга Васильева на деловом завтраке издательства "Просвещение" на площадке Петербургского международного экономического форума.

"За пять лет в регионы из федерального бюджета министерство образования вложило в образовательную среду — дошкольную, средне-профессиональную и школьную — 415 миллиардов рублей. Это только министерство образования и науки", — сказала Васильева.