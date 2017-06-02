Власти Москвы рассказали о среде комфорт-класса и реновации

МОСКВА, 2 июн — РИА Недвижимость. Жилая среда "комфорт-класса", которую хотят создавать в Москве в рамках программы реновации, будет представлять собой энергоэффективную квартальную застройку с новыми инженерными сетями и новыми стандартами благоустройства, сообщил РИА Недвижимость в кулуарах ПМЭФ глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин.
При этом, отметил он, принцип безопасности будет предполагать установку в новых домах систем дымоудаления и противопожарной автоматики, камер видеонаблюдения в подъезде и домофонов в каждой квартире. Кроме того, в них будут эвакуационные лестницы и незадымляемые лоджии и балконы.
"Первые этажи получат общественную функцию – на них разместятся торговля, общепит, социально-бытовое обслуживание или культурно-досуговые функции. В свою очередь улучшенная отделка будет означать наличие ремонта "под ключ" с высококачественным линолеумом, обоями светлых тонов с возможностью окрашивания, качественной керамической плиткой и шумозащитными пластиковыми окнами и дверьми", — рассказал Левкин.
Глава департамента градостроительной политики также пообещал, что в результате реновации во дворах, кроме детских и спортивных площадок, будут установлены малые архитектурные формы, обустроены скверы, а на свободных территориях созданы народные парки.