В Москве на 25 станциях метро появятся туалеты

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Московский метрополитен запустил пилотный проект по установке модульных туалетных комплексов на станциях, сообщает сайт mos.ru. Туалет появился в переходе между станциями "Александровский сад" и "Библиотека имени Ленина".

Всего в подземке планируют поставить 38 модульных комплексов.

Дизайн туалетов будет разработан таким образом, чтобы не портить внешний вид станций. Например, отделка модульного комплекса в переходе "Библиотеки имени Ленина" напоминает оригинальный мрамор, использованный в оформлении станции.

"Туалет здесь находится за турникетами, чтобы пассажиры могли пользоваться им, не выходя со станции. За услуги можно расплатиться картой "Тройка". На самом модуле есть подробная информация о правилах его использования", — рассказали в пресс-службе Московского метрополитена.