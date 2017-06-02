В Башкирии объявили штормовое предупреждение

УФА, 2 июн – РИА Новости, Рамиля Салихова. В Башкирии в ночь на субботу ожидается шторм: крупный град и усиление ветра до 25 метров в секунду, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы МЧС по региону.

"Во второй половине дня и вечером 2 июня, в первой половине ночи 3 июня местами по республике ожидаются сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град и грозы", — сообщил собеседник со ссылкой на башкирских гидрометеорологов.

Также, по данным синоптиков, ожидается шквалистое усиление ветра до 25 метров в секунду.