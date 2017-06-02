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Общество

В WWF прокомментировали решение США выйти из соглашения по климату

09:1502.06.2017
(обновлено: 09:16 02.06.2017)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкЛоготип WWF. Архивное фотоЛоготип WWF. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Решение американского президента Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату не имеет большого значения, так как влияние этого шага на выбросы парниковых газов минимально, заявили РИА Новости во Всемирном фонде дикой природы (WWF) России.

Президент Многонационального Государства Боливия Эво Моралес. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент Боливии: США предали Мать-Землю, выйдя из соглашения по климату
В четверг Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"WWF негативно оценивает шаг президента Трампа, но призывает не придавать ему слишком большого значения. Влияние на долгосрочный ход глобальных выбросов парниковых газов минимально. Однако при этом самые слабые и уязвимые страны получат меньше средств на срочные меры адаптации", — говорится в заявлении.

Как напомнили в WWF, в 2015-2016 годах глобальные выбросы парниковых газов стабилизировались, в чем главную роль сыграл переход с угля на газ и на возобновляемые источники энергии в Китае и США.

"Это экономически и коммерчески обусловленный процесс, на который Трамп не может оказать влияния, никто не будет использовать уголь и старые технологии, если выгоднее переходить на новые. Национальной целью США по Парижскому соглашению было снижение выбросов к 2025 году до уровня на 26-28% меньшего, чем в 2005 году. Сейчас выбросы на 17% ниже 2005 года и продолжают снижаться", — отметили в фонде.

Американский политик, член Демократической партии Хиллари Клинтон. Архивное фото
© AFP 2017 / Angela Weiss
Клинтон раскритиковала решение о выходе США из соглашения по климату
По данным WWF, более тысячи американских компаний с годовой прибылью 1,2 триллиона долларов подчеркнули свою заинтересованность в низкоуглеродном развитии. Из "тяжеловесов" списка "Fortune 100" 63% имеют собственные цели по зеленой энергетике. Среди них не только крупнейшие промышленные компании, такие как General Motors, но и нефтегазовые гиганты Exxon Mobil, Dutch Shell, BP, Cheniere Energy, даже угольные компании, в частности, Peabody Energy и Cloud Peak Energy.

Кроме того, более 60 крупных городов США имеют собственные планы низкоуглеродного развития и цели по выбросам, которые значительно сильнее национальной цели на 2025 год, представленной по Парижскому соглашению. Многие штаты видят свое развитие именно на технологиях с низкими уровнями выбросов парниковых газов (Калифорния, Нью-Йорк, Орегон, Вашингтон, Пенсильвания и другие), говорится в заявлении фонда.

Президент США Дональд Трамп объявляет о решении выхода США из Парижского соглашения по климату
© AFP 2017 / Saul Loeb
"Черный" день для "зеленых": США выходят из соглашения по климату
"Из-за политических заявлений господина Трампа никто не собирается отказываться от выгод низкоуглеродного развития: ни американский бизнес, ни другие страны, — считает директор программы "Климат и энергетика" WWF России Алексей Кокорин.

По его словам, Трамп нанес удар по самым слабым и уязвимым странам мира, для которых гранты на адаптацию к негативным последствиям изменений климата насущно необходимы. Они нужны для здравоохранения, водного и сельского хозяйства, тех секторов, где коммерческий подход невозможен, а ситуация все более тяжелая. Без США эти средства сократятся примерно на 25%.

"Говоря о долгосрочной перспективе, немаловажно, что юридически США перестанут считаться стороной Парижского соглашения только в ноябре 2020 года. При этом США смогут полноправно участвовать в разработке и принятии правил реализации данной договоренности. А в 2021 году, когда она заработает, к власти в США может прийти другой президент и страна может пересмотреть отношение к соглашению и вернуться в него уже через 90 дней", — подытожили в WWF.

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