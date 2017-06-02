День кораблестроителя будут отмечать в России 29 июня

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Правительство РФ учредило День кораблестроителя, который будет отмечаться 29 июня, документ опубликован на сайте кабмина.

В справке к документу говорится, что 29 июня 1667 года был издан указ царя Алексея Михайловича о строительстве корабля "Орёл". Российское историческое общество установило, что это был первый российский военный корабль, построенный по государственному заказу. В 2017 году этому документу исполняется 350 лет.

"Подписанным постановлением установлен профессиональный праздник – День кораблестроителя (судостроителя). Праздник будет отмечаться 29 июня", — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в судостроительной отрасли работают более 200 тысяч человек.