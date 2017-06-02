Иностранцы смогут защищать диссертации не только на русском языке

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание ученых степеней, предоставляется право защиты на иностранном языке в организациях, где предусмотрена такая возможность, документ размещен на сайте кабмина РФ.
"Подписанным постановлением в положение внесено изменение, в соответствии с которым иностранным гражданам, подготовившим диссертации на соискание учёных степеней, может быть предоставлено право защиты на иностранном языке в организациях, где предусмотрена возможность такой защиты. При этом диссертация и автореферат диссертации представляются на русском и иностранном языках", — говорится в сообщении.
Отмечается, что принятое решение будет способствовать привлечению в российские образовательные и научные организации иностранных исследователей, а также позволит повысить конкурентоспособность этих организаций.