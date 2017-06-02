Дорожный патруль ЦОДД обучат оказанию первой помощи

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Сотрудники дорожного патруля ЦОДД в ближайшее время начнут посещать курсы по оказанию первой помощи, в том числе при ДТП, сообщил РИА Новости руководитель ЦОДД Вадим Юрьев в пятницу.

Ранее в Москве начал действовать дорожный патруль ЦОДД. Ежедневно пять экипажей дорожного патруля проводят мониторинг дорожной ситуации в городе, инспектируют дорожную инфраструктуру, помогают при ДТП, помогают сотрудникам экстренных служб на месте чрезвычайных ситуаций, помогают повышать дисциплину участников дорожного движения. В режиме 24 часа семь дней в неделю дорожный патруль получает задания из ситуационного центра ЦОДД, который оценивает ситуацию в городе. К примеру, патруль помогает запустить машину, поменять проколотое колесо или отбуксировать автомобиль до заправки.

Как рассказал агентству Юрьев, на курсах будет изучаться алгоритм действий в чрезвычайных обстоятельствах, в том числе оказание первой помощи при травмах, сердечном приступе, ранах и кровотечении.

"Нашей целью является не только максимально увеличить пропускную способность нашего города своей помощью автомобилистам, но и по возможности оказание первой помощи, поскольку бывает много случаев, когда в результате ДТП есть жертвы, которым необходимо оказать помощь. Полученные знания и навыки необходимы для сохранения жизни пострадавшего до приезда скорой помощи", — пояснил руководитель ЦОДД.

По итогам курсов сотрудникам патруля выдадут специальные сертификаты.