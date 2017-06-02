Девушка в ГИБДД? Знаем-знаем, скажут водители. Много девушек в погонах сидят в кабинетах, оформляют бумаги. А на дороге, с жезлом?.. Нет, таких не видели. Не женская работа, что вы. На самом деле такие есть. Подтверждение тому – Нина, инспектор столичного ДПС.

И если вы думаете, что с девушкой-гаишником проще договориться, то это зря: это девушка сильная, целеустремленная и с крепким внутренним стержнем. Работает так, чтобы не возникало сомнений: инспектор ГИБДД может быть не только мужчиной, но и женщиной.