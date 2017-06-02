Нина Григор
Инспектор ДПС
Нина, инспектор ДПС, 28 лет
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Девушка в ГИБДД? Знаем-знаем, скажут водители. Много девушек в погонах сидят в кабинетах, оформляют бумаги. А на дороге, с жезлом?.. Нет, таких не видели. Не женская работа, что вы. На самом деле такие есть. Подтверждение тому – Нина, инспектор столичного ДПС.

И если вы думаете, что с девушкой-гаишником проще договориться, то это зря: это девушка сильная, целеустремленная и с крепким внутренним стержнем. Работает так, чтобы не возникало сомнений: инспектор ГИБДД может быть не только мужчиной, но и женщиной.

Нина, инспектор ДПС, 28 лет
© РИА Новости / Владимир Астапкович

В 2010 году Нина закончила Московский университет МВД России им. Румянцева (сейчас МосУ МВД им. Кикотя) по специальности юрист (правоохранительная деятельность, факультет подготовки специалистов милиции общественной безопасности). 

И сразу поступила в ОГИБДД городского округа Долгопрудный. Сначала на должность инспектора по исполнению административного законодательства, но уже через год - в 2011 году - была переведена на должность инспектора ДПС.

Люди встречаются разные, – говорит Нина. – На службе нет места эмоциям и снисхождениям: твердость, решительность, рассудительность и грамотность, юридическая подкованность – залог успеха.

Нина, инспектор ДПС, 28 лет
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Кстати, в своей семье она – первый полицейский. До нее никто из родных и близких в милиции не служил. Хотя внутренняя дисциплина, конечно, от родителей. Они всегда были для Нины образцом дисциплины, хорошим примером и надежной опорой.

Хотелось попробовать связать жизнь со службой, – вспоминает Нина. – Привлекала выдержка таких людей, решительность и целеустремленность.

Есть ли проблемы в работе? Практически нет, говорит Нина: напарники по экипажу всегда внимательны, способны в любой момент оценить сложившуюся ситуацию и прийти на помощь. Многие удивляются находчивости и идейности Нины, шутят, что мужчина бы до такого не додумался.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С особенным пониманием и даже гордостью относятся к Нине женщины-водители: они говорят, что намного приятнее общаться с девушкой-инспектором. Не стесняются спросить совета и благодарят за ответ, всегда желают спокойной службы.

Водители реагируют на девушку-инспектора по-разному, – рассказывает она. – Часто говорят, что это удивление и приятная неожиданность, шутят и спокойно ведут беседы, говорят, что разрушается стереотип и остановка по требованию инспектора уже не вызывает неприятного осадка на целый день.

Нина, инспектор ДПС, 28 лет
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Семья Ниной гордится, но и переживает. Муж немного ревнует из-за мужского коллектива, но относится с пониманием и доверием.

Старший брат Нины – врач, так родители шутят: позвонить на 02 и 03 - и вся семья в сборе.

 

 

 

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