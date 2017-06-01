Прибывший в Москву ретропоезд дал старт историческому фестивалю

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Международный фестиваль "Времена и эпохи" стартовал в российской столице с прибытием на Рижский вокзал старинного поезда на угольной тяге, передает корреспондент РИА Новости.

Фестиваль исторической реконструкции "Времена и эпохи" проходит в Москве с 1 по 12 июня. На 30 площадках по всему городу 10 тысяч российских и зарубежных реконструкторов с максимальной полнотой и достоверностью воссоздадут 12 исторических эпох. Жители столицы и ее гости смогут познакомиться с архитектурой, костюмами, оружием, кухней и развлечениями разных времен — от древности до начала прошлого века.

Светские наряды и Древняя Русь

Подъезжая к платформе вокзала, которую к тому времени уже заполнили журналисты, поезд дал несколько приветственных гудков, а затем по сигналам регулировщика остановился. Пассажирами поезда были почти 70 реконструкторов в нарядах разных эпох, выполненных в точности по старинным эскизам. Среди костюмов была средневековая итальянская одежда, костюмы норвежцев XIII века и жителей Руси XII века.

Женщины сходили на перрон в светских нарядах – например, в красной мантии и красном в пол платье, изящной шляпке с крупными пушистыми перьями, или расклешенном черном пальто, сумочкой из бархата и зашнурованных кожаных сапогах. Всех гостей на платформе встречал музыкой оркестр, причем и музыканты были одеты в парадные костюмы.

30 площадок

С приветственным словом к участникам и гостям фестиваля выступил руководитель департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк. Он напомнил, что фестиваль проходит в Москве уже седьмой раз, однако в этом году он стал масштабным и охватил сразу 30 площадок, тогда как раньше его проводили только в парках Царицыно и Коломенское.

"Впервые в этом году он выходит в город на 30 локаций. Сегодня мы с вами присутствуем на Рижском вокзале, куда прибыл ретропоезд с реконструкторами… Финалом фестиваля станет большое празднование на Тверской улице 12 июня", — рассказал Немерюк.

Гости с Сардинии

Как сообщил руководитель проекта Алексей Овчаренко, всех участников фестиваля объединяет любовь к истории, причем каждый является экспертом по разным историческим периодам различных стран.

"Например, на Тверском бульваре можно будет посмотреть уже сегодня, 1 июня, на гостей с Сардинии. Многие из них первый раз покинули остров, и не то что приехали в Италию, а сразу в Москву, на фестиваль "Времена и эпохи". Многие будут показывать такие исторические периоды, которые больше нигде не увидишь", — рассказал он, добавив, что с пятницы гости столицы и москвичи смогут погрузиться в период эпохи правления Екатерины II.

"В воскресенье и субботу в Коломенском нас ждут русские княжества… На Петровском бульваре можно будет поиграть в солдатиков, посмотреть военно-историческую миниатюру", — заключил руководитель проекта.