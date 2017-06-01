Союзное государство инициировало проект создания базы ДНК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Союзное государство (СГ) инициировало проект создания базы данных ДНК в интересах следственных комитетов и министерств здравоохранения России и Белоруссии, заявил РИА Новости государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"У нас идут взаимодействия по линии различных ведомств. И по форме взаимодействия, и по методам. Если требуется от нас какая-то помощь, то мы всегда подключаемся. Скажем, сейчас практически утвердили программу, которая условно называется "ДНК идентификация ". Это большая программа, которая делается в интересах следственных комитетов и министерств здравоохранения", — сказал Рапота.

По его словам, СГ выступило с инициативой, чтобы на эти цели были направлены средства бюджета Союзного государства.

"Программа сейчас на стадии принятия окончательного решения. Существуют особенности людей, проживающих в различных регионах, различных климатических зонах, подверженных тем или иным заболеваниям, или устойчивых к ним. Поэтому подобные базы позволят более эффективно решать вопросы здравоохранения. Но базы данных ДНК позволяют решать не только медицинские задачи. Это будет способствовать и выявлению преступлений", — отметил Рапота.

Госсекретарь СГ добавил, что срок реализации этого проекта 4 года, а стоимость порядка 2 миллиардов рублей.