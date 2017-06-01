Шувалов прокомментировал идею повышения пенсионного возраста

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Повышение пенсионного возраста в РФ не произойдет без общественного консенсуса, президент РФ на совещаниях никогда не выражал готовность к этой мере, заявил первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов на полях ПМЭФ-2017.

"По поводу изменения пенсионного возраста… Никто не готов без общественного консенсуса продвигать эти вопросы. И я был неоднократно на совещании у президента, когда и экономисты, и министр финансов ставили вопрос, что нам нужно перейти все-таки к другой возрастной шкале выхода на пенсию, но президент никогда не высказывал позицию, что он готов это сделать", — заявил Шувалов в интервью телеканалу НТВ.

"Это нужно так, чтобы люди были готовы и понимали, для чего это делается. Не для того, что у них отнимают из кармана эту выплату, а потому что это забота и о нынешних, и о будущих поколениях. Если этого понимания не будет, не знаю, готов ли кто-то проводить такое законодательство", — подытожил первый вице-премьер.

Обсуждение вопроса о повышении пенсионного возраста в РФ продолжается не первый год. ЦСР в проекте стратегии экономического развития РФ на 2018-2024 годы предлагает начиная с 2019 года ежегодно повышать пенсионный возраст на полгода, до 63 лет для женщин и до 65 лет для мужчин. Сейчас мужчины выходят на пенсию в 60 лет, женщины — в 55. Министр труда и соцзащиты Максим Топилин ранее заявлял, что в 2017 году решения о повышении пенсионного возраста в РФ не будет.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.