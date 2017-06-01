Медведев посетил детский технопарк "Кванториум" в Подмосковье

КОРОЛЕВ, 1 июн – РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посетил в Международный день защиты детей детский технопарк "Кванториум" в подмосковном Королеве, где ознакомился с "Музеем науки".

Он осмотрел проекты детей-воспитанников технопарка, остановив свое внимание на макете посадочных опор лунного взлетно-посадочного комплекса. Показали премьер-министру и макет подготовки ракетоносителя к старту, макет самого стартового стола, а так же тренажер стыковки космического корабля с МКС.

В одном из залов технопарка космонавт Александр Калери и начальник летно-испытательного отдела корпорации "Энергия" Марк Серов вели занятия со школьниками младшего и среднего возраста. В одной из лабораторий школьники рассказали Медведеву о своих работах по созданию малых роботов-манипуляторов, которые могут переносить грузы и совершать несложные технологические операции. Глава правительства так же поучаствовал вместе с ребятами в "ручной стыковке" космического корабля и МКС.

Премьеру пояснили, что технопарк – это одна из площадок дополнительного детского образования, здесь обучают моделированию изделий по различным научно-техническим проектам. Фактически подобные детские технопарки являются новой формой ускоренного развития детей от 5 до 18 лет.

Отвечая на один из вопросов премьер-министра, генеральный директор Фонда новых форм развития образования Марина Ракова сообщила, что подобные детские технопарки открыты в 19 субъектах России, к концу года предполагается создать по всей стране сеть из 50 площадок, где на бесплатной основе будут заниматься 45 тысяч детей.

Медведев высказался за то, чтобы помогать в создании детских технопарков тем регионам, у кого нет таких возможностей, как у Подмосковья. "Я видел большие технопарки для взрослых, но это детские, и работают прекрасно, и многие экспонаты, которые мне показали, ничуть не хуже взрослых разработок. У детей мозги свежие", — сказал он под аплодисменты стоящих рядом с ним учеников "Кванториума".

Медведев отметил также, что недавно разрабатывалась программа по производству здесь 3D-принтеров, а дети уже показали разработки следующего поколения. "У них прекрасная профессиональная ориентированность и многого объяснять уже не надо — они с цифрой рождаются", — сказал премьер.