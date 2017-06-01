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Общество

Актеры "Камеди клаб" поздравили детей в Эндокринологическом центре

17:3201.06.2017
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© Кирилл КаллиниковАктеры Камеди клаб продакшн поздравили юных пациентов Эндокринологического научного центра в МосквеАктеры Камеди клаб продакшн поздравили юных пациентов Эндокринологического научного центра в Москве
© Кирилл Каллиников

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости, Антон Размахнин. В честь Дня защиты детей в столичном Эндокринологическом научном центре выступили актеры "Камеди клаб продакшн" Андрей Гайдулян и Станислав Ярушин. Подробнее о детском празднике — в материале РИА Новости.

Налево от лифта

Чтобы попасть на утренник, нужно подняться на шестой этаж огромного корпуса детского отделения ЭНЦ. А там куда? "Да там увидите!" — улыбаются охранники. Действительно, не заметить праздника на шестом этаже невозможно: под зрительный зал временно переоборудован весь лифтовый холл. Людей — а на праздник собралось около сотни детей, родителей и медиков — было столько, что даже выйти из лифта оказалось непросто.

© Кирилл КаллиниковДля утренника в зрительный зал превратили холл шестого этажа детского отделения ЭНЦ
© Кирилл Каллиников
Для утренника в зрительный зал превратили холл шестого этажа детского отделения ЭНЦ

У окна оборудована сцена — небольшая, но с настоящим занавесом. Играет музыка, кто-то проходит сквозь тесные ряды ребят, все готовятся. Потихоньку рассаживаются кто куда может мальчишки, девчонки, родители с грудничками на руках. Врачи и медсестры, кому позволяет работа, тоже останавливаются посмотреть.

"Ребята, доброе утро! — начинает ведущая Ольга. — А ну-ка, как кого из вас зовут! Кричим все вместе!"

В ответ, разумеется, громоподобный гул. "Что-что? Я не слышу! — подбадривает Ольга. — Рома?" Это имя действительно почему-то прозвучало громче других. Гул превращается в рев. Простейшее средство, а цель достигнута — все активизировались, готовы слушать и смотреть на сцену.

© Кирилл КаллиниковВ начале встречи Станислав Ярушин (слева) и Андрей Гайдулян, кажется, немного смущались
© Кирилл Каллиников
В начале встречи Станислав Ярушин (слева) и Андрей Гайдулян, кажется, немного смущались

"Я не уверен, что все дети нас узнали, больше родители! — на сцену выходит актер "Камеди клаб продакшн" Станислав Ярушин, знакомый зрителям по сериалам "Универ" и "СашаТаня". — Поздравляем всех с замечательным днем — Днем защиты вас, то есть детей. Давайте фотографировать, разговаривать, общаться! Мы с вами, это ваш праздник!"

Смех лечит

Поначалу он и его коллега Андрей Гайдулян немного смущены — но уже через три минуты все хохочут, шутят, наперебой рассказывают друг другу какие-то истории. Не концерт — скорее дружеская встреча. Медики то подходят, то уходят: дела…
"Ир, тут вот какая проблема, — вдали от сцены можно говорить не только шепотом, но и в полный голос. — У Ляли из 208-й катетер долго не протянет. На выходных, боюсь, выскочит. Что будем делать? Хотя давай сначала автограф получим!"

© Кирилл КаллиниковМедики ЭНЦ веселились наравне с юными пациентами
© Кирилл Каллиников
Медики ЭНЦ веселились наравне с юными пациентами

Разговор Станислава и Андрея с ребятами и взрослыми и правда перешел в автограф-сессию: выстроилась целая очередь, причем с самыми разными бумажками. Тут же — совместные фотосессии: у гостей из "Камеди клаба" при себе принтер, так что фотографии появляются мгновенно. На них и расписываются артисты.

"А можно нам вот этот шарик?" — к золотистому шару, в ряду других зависшему под потолком, протискиваются мама и дочка — дочку приходится вести, аккуратно держа за плечи. Пациентов в ЭНЦ множество, диагнозы самые разные, поэтому часть ребят бегают и прыгают как ни в чем не бывало, а другим нужна помощь. Есть и совсем грудные — на руках у мам.

© Кирилл КаллиниковСелфи со звездой - любимое развлечение для всех возрастов
© Кирилл Каллиников
Селфи со звездой - любимое развлечение для всех возрастов

"Для меня это радость, — говорит Станислав Ярушин уже в коридоре. — Дети долгое время проводят в больнице, им тяжело, а мы хоть какую-то капельку радости можем внести. Ученые доказали, что смех лечит. Мы надеемся, что будем полезны ребятам не только с экранов телевизоров, но и лично. Посмотрите на их лица — они счастливые, веселые. Дай бог, чтобы это продолжалось!"

Международный день защиты детей. Архив
© РИА Новости / Юрий Лашов
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Международный день защиты детей

Пока артисты раздают автографы, идет кукольный спектакль. Настоящий гиньоль, как в Париже на бульварах, — только на русский лад, под балалайку. Ребята, кто помладше, прикованы взглядами к сцене. Те, кто постарше, теснятся около артистов — селфи, разговоры, автографы. А после спектакля, разумеется, подарки.
"Нет, ну просто отлично придумано! — один из врачей практически обнимает артистов. — Вы понимаете, скука в больнице — иногда страшнее болезни. А тут такое развлечение! Сразу у всех энергии прибавится!"

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