В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Глава администрации Ростова-на-Дону Виталий Кушнарев подписал распоряжение о введении в городе режима повышенной готовности в связи со штормовым предупреждением, говорится в сообщении городской администрации.

Ранее региональное управление МЧС объявило штормовое предупреждение до утра 2 июня. По информации МЧС, местами по Ростовской области, в том числе в Ростове-на-Дону, ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25 метров в секунду.

"Распоряжение о введении режима повышенной готовности (№134) подписал глава администрации города Виталий Кушнарев, согласно которому режим повышенной готовности вводится с 11:00 1 июня до 18:00 по мск 2 июня 2017 года", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что в городе возможны подтопления пониженных участков местности, затруднения в работе дренажно-коллекторных и ливневых систем, обрывы линий электропередачи, перехлест проводов, повреждения крыш, а также падения деревьев и слабо закрепленных конструкций.