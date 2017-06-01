Победительница телешоу "Ты супер!": приехала в "Артек" за главным призом

ЯЛТА, 31 мая — РИА Новости (Крым). Победительница первого сезона телешоу "Ты супер!" Валерия Адлейба, которая вошла в число финалистов Х международного конкурса молодых исполнителей "Детская Новая волна", настроена на победу. Об этом она заявила РИА Новости (Крым) перед началом мероприятия, которое вечером в среду открылось в МДЦ "Артек".

"Ты супер!" — проект НТВ и международного информационного агентства Sputnik , основанного МИА "Россия сегодня", который реализуется при поддержке Министерства образования и науки России.

"Я приехала (в "Артек" — ред.) позже, чем другие участники… Я после финала (конкурса "Ты супер!" — ред.) в Кремле сразу же сюда (в Крым — ред.) прилетела. Поздно, но я подготовилась", — рассказала юная певица.

Она уточнила, что для конкурса подготовила две песни — "Коктебельная" и "Я вернусь" из репертуара Полины Гагариной и Ани Лорак соответственно. Выбранный материал, призналась исполнительница, близок ей по атмосфере.

В то же время на вопрос, видит ли Валерия Адлейба среди участников "Детской Новой волны" конкурентов, призналась, что нет.

Также юная певица призналась, что за нее болеет вся Абхазия и земляков она в любом случае не подведет.

Говоря о Крыме, Валерия Адлейба сообщила, что ранее здесь не бывала. "Очень красиво в Крыму, я никогда до этого здесь не была. Я познакомилась со многими талантливыми ребятами", — рассказала она.

Проект "Ты супер!" дает шанс талантливым детям, оставшимся без попечения родителей, заявить о себе. В шоу участвовали 92 юных вокалиста из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Победителем проекта стала 12-летняя Валерия Адлейба из абхазского города Очамчыра.

Финал конкурса "Детская Новая волна" проходит в "Артеке" 31 мая и 1 июня. В нем принимают участие 13 исполнителей из 11 стран. Информационным партнером мероприятия выступает РИА Новости (Крым).

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