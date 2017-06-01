США
1.061 июня16:05МСК
USD56.54-0.15
EUR63.53+0.12
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

Модное лето: объемные вещи, ретро-купальники и веснушки на лице

15:3201.06.2017
(обновлено: 15:36 01.06.2017)
02210
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкЛето в Москве. Архивное фотоЛето в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Жара не спешит возвращаться в Россию, но время на месте не стоит: календарное лето начинается уже сегодня. Накануне нового сезона корреспонденты РИА Новости побеседовали с дизайнерами, стилистами, модельерами и визажистами, которые охотно поделились тайным знанием модных тенденций грядущего сезона и рассказали, как создавать летние яркие образы в любую погоду.

Жара в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Тридцатиградусная жара придет в Москву на следующей неделе

Куртка с чужого плеча

Наступающее лето пройдет под эгидой моды 80-х годов. Дизайнеры и стилисты предлагают всем тем, кто хочет быть в тренде, отнестись к своему внешнему виду с долей юмора и небрежности.

"Модные тенденции одинаково подойдут людям, которые не хотят притягивать к себе лишних взглядов и наоборот тем, кто хочет запомниться окружающим благодаря своему внешнему виду", — поясняет дизайнер Игорь Гуляев.

По его словам, лето будет идеальным для тех, кто следит за капризами моды: на подиуме царят 80-е и 90-е, времена, когда модницы не боялись сочетать яркие цвета, смелые вышивки и неподходящие друг другу вещи.

© РИА Новости / Дмитрий ДонскойПерейти в фотобанкМанекенщица Ирина Ганя
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Перейти в фотобанк
Манекенщица Ирина Ганя

"В одном луке могут сочетаться элегантные туфли-лодочки нюдовых оттенков с пиджаком с гипертрофированно большими плечами или лацканами, создающие эффект "взяла у мужа", брюки с завышенной талией, брюки-бананы или нейлоновые шаровары", — отмечает Гуляев.

С ним согласен стилист Влад Лисовец. Наиболее актуальным трендом он называет объемные вещи: легкие платья и верхняя одежда — "все должно быть немного великовато, чтобы выглядело чуть-чуть небрежно, будто бы девушка одолжила ее у папы или старшего брата". Сочетать такие элементы одежды необходимо с ботинками на массивном каблуке или спортивной обувью. Также специалист советует обратить внимание на всевозможные элементы из джинсовой ткани, а простые футболки с ярким принтом сочетать с женственными юбками.

"Этим летом всем нужно начать носить простые футболки с очень женственными юбками и обувью на низком ходу или каблуке. Главное, чтобы в образе были конфликтные ситуации, детали, которые не сочетаются друг с другом, которые раньше сочетать было нельзя", — отмечает Лисовец.

При этом Игорь Гуляев предлагает не следовать моде слепо, а одеваться в соответствии со своим внутренним мироощущением.

"Лично я считаю, что мода должна соответствовать вашему внутреннему состоянию на 100 процентов! Если вы не готовы к тому, чтобы вам вслед оборачивались и обсуждали яркость вашего образа, то одевайтесь лаконично, женственно и благородно — это всегда востребовано, вне зависимости от трендов. Выбирайте нейтральные оттенки, простой крой и не перегружайте образ аксессуарами. Элегантная соломенная шляпка, полупрозрачная объёмная блуза с рукавами-буф и брюки с завышенной талией- must have сезона",- советует дизайнер.

Пляжная мода в стиле ретро

Сценический комплекс Зеленый театр ВДНХ. Сцена на воде
© Предоставлено пресс-службой комплекса
На ВДНХ появится первая в Москве сцена на воде
Лето по праву считается сезоном отпусков: уставшие от шумного города люди стремятся собрать родственников или друзей, чтобы отправится в путешествие к манящим морским берегам.

Обнажаться на пляже тоже нужно со вкусом: дизайнеры советуют избегать излишне открытых купальников и также обратить внимание на ретро-стиль.

"Сейчас в тренде закрытые купальники, максимально оголенное тело начинает отходить из моды, как говорится, "достаньте бабушкин сундук". Из пляжной моды уходит эротизм", — подчеркивает дизайнер Влад Торхов.

По его словам, купальные костюмы следует сочетать с тонкими нательными цепочками или браслетами на ногу. Спасаться от палящего солнца можно с помощью широкополых соломенных шляп и больших темных очков.

© РИА Новости / Мирослав МуразовПерейти в фотобанкНа пляже в Сочи
© РИА Новости / Мирослав Муразов
Перейти в фотобанк
На пляже в Сочи

Модельер Маша Цигаль рассказывает, что классические ретро-купальники отличались высокой посадкой и отсутствием яркого декора, но современные создатели одежды внесли в их оформление свои коррективы: "добавили полупрозрачные вставки, переплетения тесемок, смелые вырезы, принты и аппликации".

Никуда не уходит извечная классика: собираясь на пляж, можно выбрать как однотонный слитный купальник, украшенный пайетками или шнуровкой, так и бикини — вариант для смелых и спортивных девушек.

"Думаю, будут очень популярны модели купальников в стиле пландж – это более открытый вариант сплошного купальника, который позволяет еще больше обнажить тело за счет глубокого выреза спереди и сзади. Его пикантная особенность — обнаженная спина", — поделилась Цигаль.

Кроме того, она предлагает обратить внимание на модели, украшенные декоративными кисточками из ниток, экземпляры "очень женственные и романтичные", а также купальники ассиметричного кроя, например, на одно плечо.

© РИА Новости / Юрий АбрамочкинПерейти в фотобанкПрогулка на яхте. 1963 год
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Прогулка на яхте. 1963 год

Натуральность и сияние в макияже

Естественность всегда в моде. Главным трендом наступающего лета остается натуральность в макияже: визажист Виктория Моисеева рассказывает, что особое внимание в 2017-м году уделяется бровям и коже. При этом брови должны быть очень настоящими, "по волоску" — "такие были у нас, когда мы были подростками и еще не обзавелись пинцетом для того, чтобы их выщипать", а кожа — реалистичная, с легким сиянием и веснушками.

Модели демонстрируют одежду из новой коллекции бренда RinaR в рамках Недели моды в Москве Сделано в России
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
Неделя моды в Москве "Сделано в России": калейдоскоп ярких красок и образов
"На щеки рекомендуется попробовать дрейпинг — это тренд сложный, не для всех. Это драпировка лица двумя оттенками румян, отличающихся по насыщенности. Эффектный прием, который часто используется мужчинами-визажистами, но пробовать его в повседневной жизни советую очень осторожно", — подчеркивает визажист.

Экспериментировать также можно со всеми видами глянца, бронзы, металликов и глиттеров, — в меру, разумеется. По словам Моисеевой, дизайнеры рекомендуют вернутся и к глянцевым текстурам помад, которые освежают и выглядят очень по-летнему. В образ стоит добавить цветовой акцент, например, любой оттенок синего в макияж глаз, но при этом допускается лишь одна яркая деталь.

"Если вы сможете все это на себя красиво нанести, то обязательно действуйте, пробуйте и будьте креативными", — советует визажист.

© Fotolia / gstockstudioДевушки делают селфи в торговом центре
© Fotolia / gstockstudio
Девушки делают селфи в торговом центре
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert



Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена