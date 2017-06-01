Модное лето: объемные вещи, ретро-купальники и веснушки на лице

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Жара не спешит возвращаться в Россию, но время на месте не стоит: календарное лето начинается уже сегодня. Накануне нового сезона корреспонденты РИА Новости побеседовали с дизайнерами, стилистами, модельерами и визажистами, которые охотно поделились тайным знанием модных тенденций грядущего сезона и рассказали, как создавать летние яркие образы в любую погоду.

Куртка с чужого плеча

Наступающее лето пройдет под эгидой моды 80-х годов. Дизайнеры и стилисты предлагают всем тем, кто хочет быть в тренде, отнестись к своему внешнему виду с долей юмора и небрежности.

"Модные тенденции одинаково подойдут людям, которые не хотят притягивать к себе лишних взглядов и наоборот тем, кто хочет запомниться окружающим благодаря своему внешнему виду", — поясняет дизайнер Игорь Гуляев.

По его словам, лето будет идеальным для тех, кто следит за капризами моды: на подиуме царят 80-е и 90-е, времена, когда модницы не боялись сочетать яркие цвета, смелые вышивки и неподходящие друг другу вещи.

"В одном луке могут сочетаться элегантные туфли-лодочки нюдовых оттенков с пиджаком с гипертрофированно большими плечами или лацканами, создающие эффект "взяла у мужа", брюки с завышенной талией, брюки-бананы или нейлоновые шаровары", — отмечает Гуляев.

С ним согласен стилист Влад Лисовец. Наиболее актуальным трендом он называет объемные вещи: легкие платья и верхняя одежда — "все должно быть немного великовато, чтобы выглядело чуть-чуть небрежно, будто бы девушка одолжила ее у папы или старшего брата". Сочетать такие элементы одежды необходимо с ботинками на массивном каблуке или спортивной обувью. Также специалист советует обратить внимание на всевозможные элементы из джинсовой ткани, а простые футболки с ярким принтом сочетать с женственными юбками.

"Этим летом всем нужно начать носить простые футболки с очень женственными юбками и обувью на низком ходу или каблуке. Главное, чтобы в образе были конфликтные ситуации, детали, которые не сочетаются друг с другом, которые раньше сочетать было нельзя", — отмечает Лисовец.

При этом Игорь Гуляев предлагает не следовать моде слепо, а одеваться в соответствии со своим внутренним мироощущением.

"Лично я считаю, что мода должна соответствовать вашему внутреннему состоянию на 100 процентов! Если вы не готовы к тому, чтобы вам вслед оборачивались и обсуждали яркость вашего образа, то одевайтесь лаконично, женственно и благородно — это всегда востребовано, вне зависимости от трендов. Выбирайте нейтральные оттенки, простой крой и не перегружайте образ аксессуарами. Элегантная соломенная шляпка, полупрозрачная объёмная блуза с рукавами-буф и брюки с завышенной талией- must have сезона",- советует дизайнер.

Пляжная мода в стиле ретро

Лето по праву считается сезоном отпусков: уставшие от шумного города люди стремятся собрать родственников или друзей, чтобы отправится в путешествие к манящим морским берегам.

Обнажаться на пляже тоже нужно со вкусом: дизайнеры советуют избегать излишне открытых купальников и также обратить внимание на ретро-стиль.

"Сейчас в тренде закрытые купальники, максимально оголенное тело начинает отходить из моды, как говорится, "достаньте бабушкин сундук". Из пляжной моды уходит эротизм", — подчеркивает дизайнер Влад Торхов.

По его словам, купальные костюмы следует сочетать с тонкими нательными цепочками или браслетами на ногу. Спасаться от палящего солнца можно с помощью широкополых соломенных шляп и больших темных очков.

Модельер Маша Цигаль рассказывает, что классические ретро-купальники отличались высокой посадкой и отсутствием яркого декора, но современные создатели одежды внесли в их оформление свои коррективы: "добавили полупрозрачные вставки, переплетения тесемок, смелые вырезы, принты и аппликации".

Никуда не уходит извечная классика: собираясь на пляж, можно выбрать как однотонный слитный купальник, украшенный пайетками или шнуровкой, так и бикини — вариант для смелых и спортивных девушек.

"Думаю, будут очень популярны модели купальников в стиле пландж – это более открытый вариант сплошного купальника, который позволяет еще больше обнажить тело за счет глубокого выреза спереди и сзади. Его пикантная особенность — обнаженная спина", — поделилась Цигаль.

Кроме того, она предлагает обратить внимание на модели, украшенные декоративными кисточками из ниток, экземпляры "очень женственные и романтичные", а также купальники ассиметричного кроя, например, на одно плечо.

Натуральность и сияние в макияже

Естественность всегда в моде. Главным трендом наступающего лета остается натуральность в макияже: визажист Виктория Моисеева рассказывает, что особое внимание в 2017-м году уделяется бровям и коже. При этом брови должны быть очень настоящими, "по волоску" — "такие были у нас, когда мы были подростками и еще не обзавелись пинцетом для того, чтобы их выщипать", а кожа — реалистичная, с легким сиянием и веснушками.

"На щеки рекомендуется попробовать дрейпинг — это тренд сложный, не для всех. Это драпировка лица двумя оттенками румян, отличающихся по насыщенности. Эффектный прием, который часто используется мужчинами-визажистами, но пробовать его в повседневной жизни советую очень осторожно", — подчеркивает визажист.

Экспериментировать также можно со всеми видами глянца, бронзы, металликов и глиттеров, — в меру, разумеется. По словам Моисеевой, дизайнеры рекомендуют вернутся и к глянцевым текстурам помад, которые освежают и выглядят очень по-летнему. В образ стоит добавить цветовой акцент, например, любой оттенок синего в макияж глаз, но при этом допускается лишь одна яркая деталь.

"Если вы сможете все это на себя красиво нанести, то обязательно действуйте, пробуйте и будьте креативными", — советует визажист.