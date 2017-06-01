В Росмолодежи заявили, что нельзя втягивать детей в политические акции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Возможность внесения законодательной инициативы о запрете несовершеннолетним участвовать в протестных акциях должны обсуждать законодатели и общественность, но мириться с втягиванием в политические акции молодежи до 18 лет нельзя, сказал журналистам руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) Александр Бугаев.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Совфед может обсудить возможность принятия закона о запрете школьникам и другим несовершеннолетним участвовать в протестных акциях, особенно несанкционированных. Как сказала Матвиенко в интервью "Известиям", "семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить".

"Что касается предложения запретить и ввести… Эти вещи должны обсуждать законодатели, общественность, если есть такое предложение", — сказал Бугаев.

Что касается участия молодежи в массовых акциях, то, в то же время, добавил Бугаев, если человеку исполнилось 18 лет, и если массовая акция не противоречит требованиям закона, "то человек вправе участвовать в любой законной массовой акции". "Но когда пытаются втянуть в политические массовые акции детей в возрасте до 18, с этим категорически нельзя соглашаться", — сказал руководитель Росмолодежи.

Акции протеста прошли 26 марта в ряде городов России, некоторые из них не были согласованы с местными властями. Не санкционированная властями акция прошла 26 марта и в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек

По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.

Ранее члены президентского совета по правам человека выразили обеспокоенность появляющимися в соцсетях призывами к школьникам и студентам участвовать в протестных акциях и подчеркнули недопустимость политической эксплуатации детей. В свою очередь уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, комментируя информацию об участии несовершеннолетних в несанкционированных акциях, заявила о недопустимости манипулирования детским сознанием.