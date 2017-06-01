Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей в пятницу

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Ветер с порывами до 20 метров в секунду ожидается в четверг и пятницу на территории Московской области, возможны повреждения ЛЭП и повал деревьев, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС РФ.

"Первого июня с сохранением до 11.00 2 июня в Подмосковье ожидаются дождь, усиление ветра с порывами до 20 метров в секунду", — сказал собеседник агентства.

По его словам, есть вероятность повреждения линий электропередачи, повреждения широкоформатных и слабо укрепленных рекламных конструкций. Не исключен также повал деревьев, что может привести к заторам на дорогах и повреждению автотранспорта.

Спасатели рекомендуют жителям региона в целях безопасности оставаться в помещениях. По возможности надо поставить автомобиль в гараж, а при его отсутствии переместить машину подальше от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.

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