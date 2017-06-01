Проект о мессенджерах не ограничивает пользователей, считают в комитете ГД

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Законопроект о регулировании мессенджеров призван не ограничивать пользователей в правах, а ввести приложения для общения в правовое поле, так как на сегодняшний день они вообще никак не контролируются, сообщил РИА Новости один из авторов проекта, зампред комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Ющенко.

На прошлой неделе группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о регулировании мессенджеров в РФ. Он предлагает "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера, на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". Уточняется, что он может быть рассмотрен в первом чтении 14 июня и принят в целом в весеннюю сессию (до 21 июля).

"Нет никаких ограничений, просто мессенджеры сегодня активно используются людьми, но при этом нет вообще никакого правового оформления, поэтому, в первую очередь, этот закон дает определение, что такое мессенджеры, второе – расписывает правила игры, по которым они должны работать, и третье – проговаривает вопросы безопасности", — сообщил Ющенко.

По его словам, именно бесконтрольность данного сегмента позволила огромному количеству противоправной информации распространиться в сети.

Ющенко также пояснил, что комитетом запланировано широкое обсуждение этого законопроекта "в том виде, в котором он есть". Парламентарий отметил, что к обсуждению будет привлечено профессиональное сообщество, чтобы "послушать все точки зрения за и все против, чтобы ко второму чтению привести его в соответствие со всеми техническими замечаниями".

Ранее замглавы ФАС Андрей Цариковский заявил, что считает неэффективной идею о введении в России регулирования мессенджеров, по его словам, результаты этого будут минимальными, а те, кто нарушают законы, найдут способы обходить предлагаемые меры. Глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров в свою очередь сообщил, что скептически относится к идентификации пользователей мессенджеров через sim-карты. В то же время глава Роскомнадзора Александр Жаров законопроект о регулировании мессенджеров поддержал.