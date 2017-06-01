Москалькова призвала найти компромисс по вопросу анонимности в интернете

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова призвала найти компромисс в вопросе запрета анонимности пользователей в интернете.

"Здесь нужно найти компромисс. И нужно подходить очень дифференцировано. Главное, не принимать такое больше общее решение", — заявила Москалькова в ходе пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня", комментируя инициативы исключить анонимность в интернете.

Омбудсмен отметила, что анонимность в сети породила распространение наркотиков через сеть, распространение смертельных игр, которые втягивают подростков и другие преступления. На другой чаше весов, напомнила Москалькова, находится анонимность личной жизни.