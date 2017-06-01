Липецкие власти намерены повысить качество оказания медпомощи в регионе

С.-ПЕТЕРБУРГ/ЛИПЕЦК, 1 июн — РИА Новости. Меморандум о взаимодействии подписали в рамках проходящего в Петербурге международного экономического форума администрация Липецкой области, входящая в группу компаний (ГК) "Эксперт" медицинская компания "МРТ Эксперт Липецк" и компания Philips.

Цель соглашения — укрепить инвестиционный климат в регионе и повысить эффективность и качество оказания медицинской помощи жителям региона.

"Приоритетным направлением сотрудничества станет развитие системы кардиологической помощи, в том числе улучшение диагностики и лечения больных сердечно-сосудистыми заболеваниями", — сообщает пресс-служба администрации области.

"Раннее выявление и борьба с последствиями сердечно-сосудистых заболеваний — одно из приоритетных направлений в здравоохранении Липецкой области", — заявила заместитель главы региона Людмила Летникова.

По ее словам, повышение качества и доступности медицинской помощи — задача, которая системно решается в области. "Сотрудничество с компанией Philips и ГК "Эксперт" позволит добиться снижения уровня смертности от сердечно-сосудистых заболеваний среди населения региона",- отметила Летникова.

Она пояснила, что программа рассчитана на восемь лет.

"Первоначальный объем поставок оборудования составит 50 миллионов рублей. Это минимальная сумма, которая только позволит начать работать. Потом ежегодно более 50 миллионов рублей — это на "расходники", лекарственные препараты", — сказала РИА Новости замгубернатора.

Глава администрации области Олег Ковалев напомнил, что в регионе ведется постоянная работа по созданию благоприятного делового климата.

"Если регион не интересен для инвесторов, то он не имеет шансов для развития. Есть инвестиции — есть будущее. Мы дорожим доверием инвесторов, тем более тех, партнерство с которыми нацелено на совершенствование системы здравоохранения и улучшение качества жизни людей", — отметил Ковалев.

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