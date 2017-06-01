Учредитель соцфонда рассказала об отношении россиян к благотворительности

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Общество хорошо относится к благотворительной деятельности, заявила соучредитель Благотворительного фонда культурных инициатив Ирина Прохорова на полях Петербургского экономического форума.

"Есть такая инерция, где эта важнейшая деятельность остается в зоне, я бы сказала, сомнительного статусного плана… Надо дать возможность этой сфере развиваться, и, действительно, поставить идею о репутации как важнейшего социального института… Сам факт, что помимо частных фондов у нас начало появляться огромное количество общественных фондов, говорит о том, что общество хорошо относится к благотворительности", — сказала Прохорова.

При этом она отметила, что есть ряд проблем: практически невозможно добиться размещения социальной рекламы, а телеканалы часто отказываются от размещения названия фондов, считая это рекламой.

Глава фонда "Вера" Юлия Матвеева так же в рамках Петербургского форума отметила, что некоммерческие благотворительные фонды выполняют функции, которые влияют на развитие отрасли социальных услуг в целом.

"Мы исходим из того, что социальный фонд выполняет две функции: это восполнение функций государства, которые в той или иной мере не были реализованы по разным причинам, будь то лекарственное обеспечение, либо другие социальные проблемы", — сказала Матвеева.

Она отметила, что второй функцией является повышение качества услуг, предоставляемых в том числе и государством.

"Мы формируем определенный профессиональный сегмент, в котором мы предоставляем услугу, влияющую на развитие отрасли в целом", — добавила Матвеева.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.