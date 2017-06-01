Павел Коньков: Плёс может стать пилотной площадкой для курортных сборов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн – РИА Новости. Губернатор Ивановской области Павел Коньков намерен предложить министру культуры РФ Владимиру Мединскому запустить пилотный проект по курортным сборам в городе Плёс.

"Мы говорили об этом на встречах, этот вопрос обсуждали и с премьер-министром, но теперь хотим официально внести это предложение о Плёсе в качестве пилотной площадки. Я понимаю, что больше сейчас федеральные власти заботят основные наши курорты, но на примере Плёса проще изучить все аспекты этого дела", — сообщил РИА Новости Коньков в ходе Петербургского международного экономического форума.

По его словам, курортные сборы являются общепринятой мировой практикой. Кроме того, такая мера позволила бы увеличить доходность туристической отрасли Плёса. "Были сделаны инвестиции в город Плёс, но доходность бюджета не возрастает, нагрузка все больше, так как прибывает все больше туристов. Им нужна медицинская помощь, город надо убирать, обслуживать сферу ЖКХ и многое другое. Сегодня туризм бюджетной отдачи не дает: даже не ради того, чтобы разбогатеть, но и чтобы обслужить участников этого процесса. Поэтому Плёс – это идеальная площадка для пилотного проекта", — считает Коньков.

Кабмин РФ 28 апреля одобрил законопроект "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае", который предусматривает введение курортного сбора с 1 января 2018 года в экспериментальном порядке. При этом предполагается, что регионы сами должны установить размер сбора, исходя из того, что он не должен превышать 100 рублей с человека в день.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Другие новости региона читайте здесь