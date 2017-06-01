Более 4 тысяч вологодских подростков будут трудоустроены этим летом

ВОЛОГДА, 1 июн — РИА Новости, Виктория Смирнова. Власти Вологодской области выделят более 7 миллионов рублей на нынешнюю летнюю трудовую кампанию подростков, планируется трудоустроить более четырех тысяч ребят, сообщил в четверг РИА Новости губернатор региона Олег Кувшинников.
"Средства направят не только на зарплату, но и на помощь подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", — сказал глава региона.
Он отметил, что сегодня в регионе насчитываются почти 43 тысячи подростков в возрасте от 14 до 18 лет, которые могут и хотят работать в свободное от учебы время на предприятиях и в учреждениях социальной сферы.
Этим летом работой будет обеспечено не меньшее количество подростков", — сказал Кувшинников.
По его словам, в прошлом году на создание временных рабочих мест предприятия и организации области выделили 8,5 миллиона рублей.
"Важно и значимо то, что у нас уже появились положительные примеры социальной ответственности бизнеса. Организации не только сами создают рабочие места, но и выделяют спонсорскую помощь для трудоустройства подростков. Такую поддержку оказывают крупные холдинги — например, ОАО "ФосАгро" и организации, индивидуальные предприниматели и физические лица. В 2016 году в качестве спонсорской помощи привлечены более 1 миллиона рублей, что почти вдвое больше, чем годом ранее", — отметил губернатор.