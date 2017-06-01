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Общество

Алексей Дюмин: тульские власти ищут новые бренды для раскрутки региона

12:4201.06.2017
(обновлено: 12:43 01.06.2017)
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© РИА Новости / Андрей ВаренковПерейти в фотобанкГубернатор Тульской области Алексей ДюминГубернатор Тульской области Алексей Дюмин
© РИА Новости / Андрей Варенков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Тульские власти проводят в регионе фокус-группы, чтобы разработать новые туристические бренды для дальнейшей раскрутки, сообщил губернатор Тульской области Алексей Дюмин на Петербургском международном экономическом форуме.

Он напомнил, что Тула является городом оружейников. "Это исторически признанный факт, который мы не оспариваем: 19,5% оборонно-промышленного комплекса сосредоточено на территории Тульской области. Но за последнее столетие Тула не только оружейная столица, это огромный прорыв в металлургии, химической отрасли,… это и другие предприятия, где есть свои инженеры, конструкторы, технологи, где большой опыт накопленный", — сказал Дюмин во время сессии ПМЭФ Фонда "Росконгресс": Made in Russia.

Поселок Южно-Курильск на острове Кунашир Большой Курильской гряды. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По его словам, в регионе сейчас проводятся мероприятия с населением для выработки новых брендов Тулы, в том числе фокус-группы.

"Мы стараемся выйти на новое брендирование "Тула — мастерская России" и сейчас ждем результаты по работам фокус-групп", — уточнил Дюмин.

Он рассказал, что на данный момент раскрученными и одновременно перспективными направлениями развития являются бренды, связанные с именем Льва Толстого, а также белевской пастилой и тульским пряником. В Ясной Поляне проводится значительное количество мероприятий, включая события международного масштаба, а тульский пряник недавно включен в бортовое меню "Аэрофлота". Это позволяет и дальше продвигать известные бренды и получать значительные для региона инвестиции и увеличение потока туристов.

"Политика брендирования, которая начинается именно с субъектов Российской Федерации, это часть важнейшей политики всего государства. Поэтому мы с Тульской губернией начали эту политику, и прекрасно понимаем, что от каждого губернатора зависит та работа, которая начинается с региона и заканчивается в масштабах всего государства. И те проекты, которые выходят, и становятся качественными, востребованы и должны находить поддержку со стороны государства", — сказал Дюмин.

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