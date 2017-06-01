Во ФСИН рассказали о программе улучшения условий заключения подростков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних воспитанников колоний разрабатывает Союзное государство России и Белоруссии, в РФ на ее реализацию будет выделено 800 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-бюро ФСИН России.
"В рамках этой программы уголовно-исполнительной системе РФ будет выделено 800 миллионов рублей, половина из которых пойдет на создание современного воспитательного учреждения, посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области", — сообщает ФСИН.
После согласования программы ФСИН России приступит к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере.