Во ФСИН рассказали о программе улучшения условий заключения подростков

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних воспитанников колоний разрабатывает Союзное государство России и Белоруссии, в РФ на ее реализацию будет выделено 800 миллионов рублей, сообщает в четверг пресс-бюро ФСИН России.

По информации ведомства, Союзное государство разрабатывает специальную программу по улучшению условий содержания несовершеннолетних правонарушителей на территории России и Беларуссии.

"В рамках этой программы уголовно-исполнительной системе РФ будет выделено 800 миллионов рублей, половина из которых пойдет на создание современного воспитательного учреждения, посредством реконструкции и проведения капитального ремонта Арзамасской воспитательной колонии в Нижегородской области", — сообщает ФСИН.

После согласования программы ФСИН России приступит к реализации масштабного проекта, которым также предусмотрено проведение научных разработок в этой сфере.