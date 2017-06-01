Органам опеки и попечительства нужна перезагрузка, считают общественники

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Назрела необходимость внести изменения в систему органов опеки и попечительства: пересмотреть обязанности кадров, которые частично можно передать другим организациям, увеличить штаб сотрудников опеки и их финансирование, а также сформировать систему подготовки специалистов, считают общественники, опрошенные РИА Новости.

Своим видением реформирования органов опеки и попечительства с РИА Новости поделилась и уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

В последние месяцы в СМИ обсуждалось несколько громких тем, в контексте которых не раз возникали вопросы к отсутствию своевременных действий со стороны органов опеки. Так, в мае мужчина и женщина похитили трехлетнего мальчика в Морозовске Ростовской области. Ребенок был найден, а предполагаемые похитители — супруги из Волгоградской области — также подозреваются в убийстве одного из приемных детей. Следователи выяснили, что у подозреваемых на воспитании находятся пять несовершеннолетних детей, из которых четверо — приемные, при этом в сентябре 2016 года один из приемных детей внезапно исчез. Тогда опекуны не стали обращаться в правоохранительные органы и продолжали получать причитающиеся выплаты. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Тело ребенка было найдено, представитель СУ СК РФ по Волгоградской области подтвердила РИА Новости, что женщина призналась, что сама захоронила приемного сына, который якобы скончался от заболевания.

Еще одна история – дело семьи Дель. Скандал вокруг многодетной семьи разгорелся в середине января в Зеленограде. По словам работников детского сада, они обнаружили на теле одного из детей следы побоев, которые, по его словам, ему нанес отец. Сотрудники органов опеки и попечительства изъяли из семьи 10 детей. Однако вскоре двоих детей, которые находились в приюте, вернули их бабушке. Опеку еще над восемью детьми семья расторгла. Инцидент получил большой общественный резонанс.

Инициатива детского омбудсмена

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала ряд законодательных предложений по совершенствованию органов опеки и попечительства в РФ. В частности, детский омбудсмен выступила за то, чтобы сотрудники органов опеки осуществляли фото- и видеофиксацию данных при проверке условий жизни той или иной семьи.

"По нашему мнению, это позволит исключить составление актов без выезда специалиста в семью, т. е. предоставления заведомо недостоверной информации", — пояснили РИА Новости в аппарате Кузнецовой.

Кроме этого, Кузнецова поддержала инициативу дать возможность органам опеки и попечительства "делегировать организациям полномочия по обследованию условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей".

Детский омбудсмен также считает нужным предоставить возможность обоим родителям назначать своему ребенку опекуна на случай одновременной смерти.

"Считаю, что предлагаемые изменения части 2 ст. 13 федерального закона "Об опеке и попечительстве", предоставив обоим родителям право изъявить свою волю о назначении ребенку опекуна на случай смерти, позволят защитить будущее несовершеннолетнего", — приводят слова Кузнецовой ее пресс-служба.

В аппарате пояснили, что сейчас по закону подать заявления о назначении опекуна или попечителя для своего ребенка на случай смерти может лишь один родитель в ситуации, когда второй родитель не может выполнять свои обязанности по той или иной причине (например, по причине неустановленного отцовства или смерти).

Что же происходит с опекой?

Общественники полагают, что органы опеки попечительства недостаточно справляются с возложенными на них функциями, но прежде чем принимать жесткие решения о реформировании структуры, необходимо разобраться в истинных причинах сложившейся ситуации.

"Мы не укрепляем аппарат, не создаем людям условия для того, чтобы они имели возможность нормально работать, не обеспечиваем их законодательной базой твердой, крепкой, соответствующей конституции, а потом начинаем их упрекать в том, что они где-то недоработали", — заявила РИА Новости юрист-эксперт общероссийской общественной организации "Родительское всероссийское сопротивление" Людмила Виноградова.

По мнению члена комиссии по поддержке семьи, детей и материнства Общественной палаты (ОП) РФ Юлии Зимовой, есть целый ряд факторов, повлиявших на органы опеки.

"Вопрос в том, что в органах опеки сейчас действительно серьезная текучка – раз, неподготовленность кадров – два. То есть у нас нигде не обучают быть сотрудником органов опеки", — сказала Зимова.

Кроме того, подчеркивает она, сотрудников органов опеки "мало по сравнению с тем задачами, которые есть", поэтому "надо или увеличить количество этих сотрудников, специалистов и, соответственно, зарплаты, или снять с них часть полномочий".

В частности, со слов Виноградовой, нагрузка на одного сотрудника органов опеки может достигать 240 семей. При этом специалисты должны дважды в год проверить условия проживания и воспитания детей в замещающих семьях, напомнила руководитель группы по разработке профессионального стандарта специалистов органов опеки и попечительства, член правительственной комиссии по делам несовершеннолетних Галина Семья.

"У нас в стране (замещающих семей) полмиллиона…, то есть нужно осуществить по стране каждый год один миллион проверок. Специалист приходит из органов опеки, у него есть специальный акт, он по этому акту смотрит, спрашивает и заполняет. Но любому разумному человеку понятно, что… качество проверки будет ужасное. А некоторые… рисуют этот акт", — сказала Семья, добавив, что на 29 миллионов детей в России приходится только 11 тысяч сотрудников органов опеки.

Семья отметила и такую проблему, как "невнятное представление об органах опеки" среди населения страны. Более того, своеобразная "невнятность", по ее мнению, существует и в законодательстве, регулирующем работу этой структуры.

"В законодательстве очень невнятно прописаны разные критерии, по которым должны работать органы опеки и попечительства. Самое резонансное, что было – это критерий, по которому ребенок отбирается у родителей… Есть ряд терминов в законодательстве, который не разъяснен законодателем", — пояснила она.

Решение проблемы глазами общественников



Член ОП РФ Юлия Зимова считает, что "первая важная задача – это обучить кадры опеки, вторая важная задача – это увеличить их количество" и, соответственно, финансирование.

"Очень важно разграничение полномочий между органами опеки и между социальной защитой, потому что органы соцзащиты должны, на мой взгляд, полноценно работать с семьей. К сожалению, часть функций, которые они могли бы на себя взять, она есть сейчас у органов опеки", — сказала Зимова.

В частности, общественница предложила ввести должность семейных агентов, которые бы в индивидуальном порядке помогали семьям решать их проблемы.

"В первую очередь, если мы реформируем органы опеки и попечительства, то мы должны прямо в связке параллельно серьезно реформировать систему соцзащиты с точки зрения именно индивидуального подхода к семье. То есть соцзащита должна обеспечивать концентрацию сил и денег вокруг семьи конкретной, вокруг конкретного ребенка… Это идеальная система… если у тебя есть семейный агент", — сказала Зимова.

Передать часть функций органов опеки другим ведомствам предложила и Виноградова. Так, по ее мнению, "профилактикой преступлений и правонарушений должны заниматься правоохранительные органы", так как "это не компетенция органов опеки" и "не компетенция органов соцзащиты, которые должны не выискивать преступления, а помогать тем людям, которые находятся в трудной жизненной ситуации".

Семья также предложила разгрузить органы опеки, позволив им привлекать сторонние организации или других профильных специалистов.

"Мы предлагаем… законодательно разрешить органам опеки передачу этих полномочий при сохранении у органов опеки полномочия о принятии решений… Или позволить органам опеки приглашать тех специалистов, которые им нужны", — сказала Семья РИА Новости, пояснив, что речь идет о полномочиях, которые "требуют специальных знаний в области психологии, педагогике и так далее".

Член ОП РФ также считает необходимым совершить "технический апгрейд" сотрудников органов опеки. Например, выдать специалисту планшеты, "где у него будут все обновления последние по законодательству, он сможет фотографировать детей, будет планинг".

"Понятно, что реформа системы органов опеки в принципе нужна. Другой вопрос, есть ли сейчас на это возможности, не столько даже финансовые, сколько экспертные, и возможности это проконтролировать", — заключила Зимова.