Здания в Москве подсветят цветами триколора в День России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Центр Москвы ко Дню России украсят флагами, поздравительными плакатами и видеооткрытками, а исторические здания подсветят цветами триколора, сообщается на официальном портале мэра Москвы в четверг.

Праздничные поздравления выведут на цифровые щиты, рекламные баннеры и билборды вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.

"По всему городу уже с 1 июня начнут размещать плакаты в честь Дня России. Их будет более 500. На плакатах изображен российский триколор в лучах солнца, а на его фоне золотистыми буквами дата — 12 июня", — приводятся на портале слова пресс-службы департамента СМИ и рекламы.

Фасады почти 20 исторических зданий в центре столицы будут подсвечивать цветами триколора с 10 по 13 июня. На фасадах домов-книжек на Новом Арбате и медифасаде здания Центрального телеграфа будут транслировать видеооткрытки с поздравлением.