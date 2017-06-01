В СК заявили, что в этом году от рук близких пострадали более 500 детей

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Более 500 из 4,5 тысяч детей, против которых были совершены преступления в этом году, пострадали от рук близких людей, сообщила журналистам официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

"Приходится констатировать, что в прошлом году около 2 тысяч детей, а в этом — более 500 пострадали от рук близких, членов семьи, то есть родителей, опекунов, усыновителей, попечителей", — сказала Петренко.

Следствие

По данным СК, всего в 2016 году возбуждено 18,6 тысячи уголовных дел о преступлениях против детей и подростков (за 1 квартал 2017 года — 4,7 тысячи), окончено 13,4 тысячи дел (в 1 квартале текущего года – 3,2 тысячи).

Почти 17 тысяч несовершеннолетних в 2016 году (за 1 квартал 2017 года — 4,5 тысячи) признаны потерпевшими. При этом в прошлом году в качестве потерпевших признано 9,6 тысячи детей и подростков в возрасте до 14 лет, в 1 квартале текущего года количество потерпевших данной возрастной категории – 2,5 тысячи.

По словам Петренко, следствие не оставляет без внимания сообщения о преступлениях против детей. "Практически ежедневно в различных регионах выявляются материалы, по которым инициируются доследственные проверки и возбуждаются уголовные дела. Наиболее резонансные случаи берутся на контроль в центральном аппарате СК России", — сказала представитель ведомства.

Воспитание

В День защиты детей Петренко рассказала, что наряду с предусмотренными процессуальными мерами сотрудники ведомства оказывают помощь детским заведениям, в которых воспитывается свыше 20 тысяч детей, уделяют внимание вопросам реабилитации детей, пострадавших в результате совершения в отношении них преступлений.

В частности, для оказания поддержки детям, получившим ранения входе конфликта на юго-востоке Украины, Следственный комитет сотрудничает с Международным благотворительным фондом помощи детям при катастрофах и войнах доктора Леонида Рошаля. Специалисты НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии Департамента здравоохранения города Москвы (под руководством Леонида Рошаля) в рамках благотворительной программы смогли оказать помощь многим раненым. В их числе и Ваня Воронов, шефство над которым СК взял с самого первого дня, когда Доктор Лиза вывезла искалеченного мальчика с территории охваченного войной Донбасса.

СК России уделяет серьезное внимание работе по воспитанию и обучению подрастающего поколения. Активно развивается кадетское движение — действуют кадетские корпуса Следственного комитета в Москве и Санкт-Петербурге, а также 25 кадетских классов в различных городах.

"Создание профильных учебных отделений ведомства позволяет воспитывать в ребятах нравственные и патриотические начала, учит дисциплине, прививает понимание о долге чести и совести, необходимом для будущих сотрудников Следственного комитета России", — отметила Петренко.