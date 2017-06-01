Москалькова напомнила о недопустимости насилия по отношению к детям

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в поздравлении с Международным днем защиты детей напомнила о том, что в справедливом обществе недопустимы эксплуатация детского труда и применение насилия по отношению к ним.

"В справедливом обществе эксплуатация детского труда и применение насилия по отношению к детям безнравственны и недопустимы", — сообщается в телеграмме Москальковой, опубликованной на ее сайте.

Москалькова уточнила, что на данном этапе дети подвергаются различным опасностям: вооруженные конфликты, голод и эпидемии, сиротство, отсутствие образования, транслирование ложных идеалов с помощью социальных сетей. По словам уполномоченного, "взрослые должны сделать все, чтобы подрастающие поколения научились думать и видеть "что такое хорошо и что такое плохо".