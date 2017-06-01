Центр Москвы украсят триколорами к Дню России

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. К Дню России столицу украсят флагами, поздравительными плакатами и видеооткрытками, а исторические здания подсветят цветами триколора, сообщает официальный портал мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу департамента средств массовой информации и рекламы города.

Посмотреть на праздничные открытки на цифровых щитах, рекламных баннерах и билбордах можно будет вдоль городских магистралей, на центральных улицах и рядом с остановками общественного транспорта.

День России — государственный праздник, который отмечают 12 июня. В этот день 25 лет назад была принята Декларация о государственном суверенитете Российской Федерации, провозгласившая независимость страны.