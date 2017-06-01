В Москве пройдет масштабный фестиваль исторической реконструкции

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В Москве с 1 по 12 июня на 30 площадках пройдет международный фестиваль "Времена и эпохи. Собрание", сообщает сайт mos.ru. За 12 дней на улицах и в парках воспроизведут 12 исторических эпох: от античности до XX столетия. Посетители парков смогут стать свидетелями масштабных сражений, конных состязаний, турниров по фехтованию или принять участие в мастер-классах ремесленников и поваров.

Фестиваль исторической реконструкции проходит в Москве с 2011 года. Это единственное подобное событие, которое устраивают в мегаполисе: как правило, реконструкторы собираются на полях сражений. Основной площадкой фестиваля всегда был музей-заповедник "Коломенское". Каждый год в центре внимания участников была одна эпоха: в 2011-м — Древняя Русь, в 2012-м — Московское царство, в 2013-м — Средневековье, в 2014-м году главной темой стала Первая мировая война, в 2015-м — Античность, в 2016-м — княжеские усобицы Древней Руси.

На этот раз по масштабам, длительности и разнообразию событий фестиваль выйдет на новый уровень, охватив весь город. Организаторы решили попробовать собрать в Москве все лучшее из мира реконструкции со всего света. На масштабный праздник ждут шесть тысяч участников из России, Белоруссии, Болгарии, Великобритании, Германии, Греции, Дании, Израиля, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Норвегии, Польши, Румынии, Сербии, Словакии, Словении, Франции, Чехии, Швеции, Эстонии. Они будут одновременно представлять дюжину эпох.

Путешествуя по площадкам, можно будет побывать во французском лагере 1812 года, деревне кельтов, у загадочных дьяковцев или солдат Русской императорской армии.