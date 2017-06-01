Парки Москвы подготовили программу бесплатных мастер-классов на лето

Отдыхающие танцуют на набережной в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Архивное фото

Отдыхающие танцуют на набережной в в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького. Архивное фото

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В 14 столичных парках этим летом пройдут более 50 бесплатных мастер-классов по танцам, а также открытые уроки по фитнесу и йоге, сообщает mos.ru. Посетить занятия могут все горожане независимо от уровня подготовки. Чтобы попасть на бесплатные мастер-классы, предварительной записи не требуется.

Ежедневно с 18:00 на четырех площадках в Парке Горького будут проходить занятия по хастлу, бразильским, бальным, историческим и латиноамериканским танцам. Кроме того, на Андреевской набережной можно попробовать силы в бачате, сальсе и кубинском танце под названием сон, а на площадке у кинотеатра "Пионер" каждый день можно будет посетить уроки растяжки.

В парке искусств "Музеон" уже стартовали мастер-классы по танцам и йоги, которые включают в себя занятия по рокабилли джайв, свингу и хатха-йоге.

На эстраде "Ротонда" в парке "Сокольники" традиционно организовывать радиодискотеку для гостей старшего возраста. Помимо этого, там пройдут мастер-классы по хип-хопу, хаусу, вог и другим модным танцевальным направлениям.

Программу бесплатных мастер-классов и занятий фитнесом также представили сад "Эрмитаж", сад имени Баумана, Таганский и Измайловский парки, парк "Фили", "Кузьминки" и Петровский парк. Более подробная информация размещена на официальных сайтах зеленых оазисов столицы.