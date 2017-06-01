Пострадавшие от пожаров в Канске получат дом на 60 квартир

КРАСНОЯРСК, 1 июн — РИА Новости. Власти достроят 60-квартирный дом и отдадут его пострадавшим от крупного пожара в городе Канске Красноярского края, в результате которого сгорело почти 80 домов и погибли два человека, сообщает пресс-служба правительства края.

Пожар в Канске 24 мая уничтожил 78 домов, где проживали порядка 250 человек.

По данным пресс-службы, решение по дому было принято в четверг на совещании по вопросам оказанию помощи жителям города, оставшимся без жилья в результате пожара. Согласно распоряжению губернатора, все пострадавшие от пожара жители должны быть обеспечены постоянным жильем до 15 сентября. Для этого муниципалитеты до 2 июня должны представить в правительство края различные технические решения: приобретение квартир на рынке вторичного жилья, строительство нового жилья и другое.

"В ходе совещания принято решение для оказания помощи погорельцам достроить 60-квартирный жилой дом, расположенный в 6-м Северо-Западном микрорайоне Канска… На достройку дома из бюджета края предусмотрено выделение более 45 миллионов рублей", — сообщает пресс-служба.

По данным властей, объект находится в высокой степени готовности: возведены четыре из пяти этажей, все инженерные сети подведены. Строителям останется достроить этаж, возвести крышу и завершить внутреннюю отделку. Администрации Канска совместно с компанией-застройщиком предстоит за две недели решить все вопросы с документацией, и с 15 июня строители должны зайти на объект.