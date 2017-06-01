Скорость ветра в Москве в ночь на четверг не превышала 1 м/с

Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве. Архивное фото

Светофор, поврежденный в результате урагана, в районе Тверской улицы в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Скорость ветра в Москве в ночь на четверг не превышала 1 метра в секунду, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Столичный главк МЧС в среду объявил экстренное предупреждение об ухудшении погоды, в ночь на 1 июня ожидались порывы ветра до 24 метров в секунду, возможные повреждения ЛЭП и падения деревьев.

В 21.00 мск ветра не было вообще, в полночь, 3.00 ночи и 6.00 утра скорость ветра составляли 1 метр в секунду. Такие данные Гидрометцентр приводит на своем сайте.

В то же время МЧС предупреждало, что днем в четверг местами возможны порывы ветра до 15-20 метров в секунду.