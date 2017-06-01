Проект "Вода России" открывает сезон по уборке водоемов и их берегов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Акция по уборке водоемов и их берегов "Чистые берега" начинается в России в четверг в четвертый раз, наведение порядка продлится до 15 сентября, сообщает пресс-центр федеральной целевой программы "Вода России".

"К акции могут присоединиться все желающие как в качестве организаторов, так и в качестве участников акций по уборке водоемов в своих регионах. Для того чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте чистыеберега.рф – официальном сайте акции", – говорится в сообщении.

В личном кабинете все зарегистрированные участники найдут подробные инструкции для организации мероприятия в своем регионе, на своем любимом водоеме, а также другие полезные материалы. Здесь же любители природы смогут найти единомышленников, которым также небезразлична судьба природы, а затем сдать отчет о мероприятии на онлайн-карте.

"С каждым годом к акции "Вода России" присоединяется все больше людей, и это не просто цифры – это любовь, ответственность и забота о нашем общем будущем. Мы надеемся, что в этом году участников акции станет еще больше! 2017 год объявлен в России Годом экологии. Это прекрасная возможность помочь природе делом и внести вклад в заботу и сохранение бесценных водных богатств нашей страны", — заявил глава Минприроды России Сергей Донской.

С каждым годом в акции принимают участие все больше людей. В 2014 году были очищены 1,7 тысячи водоемов в 54 регионах, в акции приняли участие 200 тысяч человек, в 2015 году уже 300 тысяч активистов вышли на берега почти 3,5 тысяч водоемов в 72 регионах России, в 2016 году рекордный 1 миллион любителей живой природы принял участие в уборке 9 тысяч водоемов в 80 регионах, рассказал начальник по связям с общественностью и СМИ Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды России Илья Разбаш.

"По завершении акции все участники получат дипломы от Минприроды России, а организаторы, принесшие наибольшую пользу своему региону, получат еще и памятные призы. Также будет сформирован рейтинг самых активных регионов-участников", – обещают организаторы.

При этом в 2017 году участникам предлагается по возможности проводить уборки с применением технологии раздельного сбора отходов для их сдачи во вторичную переработку.