Украинской команде Mail.Ru предложили работу в российских офисах компании

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Украинской команде проектов Mail.Ru Group предложили работу в российских офисах компании, заявил генеральный директор компании Борис Добродеев в интервью газете "Коммерсантъ".

Ранее президент Украины утвердил решение СНБО о продлении и расширении списка физических и юридических лиц РФ, в отношении которых введены санкции. В расширенный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц. В частности, на Украине запрещается доступ к соцсетям "ВКонтакте", "Одноклассники" и ресурсам "Яндекса" и Mail.ru.

"Мы будем делать все, чтобы… помочь украинским пользователям продолжать оставаться в контакте со своими друзьями. Что касается украинской команды проектов Mail.Ru Group, то им всем предложена работа в российских офисах компании", — отметил Добродеев.

По его мнению, уход компании ударит прежде всего по украинским пользователям, которые лишатся своих любимых коммуникационных сервисов, являвшихся ведущими в своих категориях на территории Украины. Гендиректор Mail.Ru также пояснил, что наличие представительства на рынке теряет смысл с учетом санкций.

По словам Добродеева, компания не ожидает негативного влияния на финансовые показатели, поскольку не получала существенного вклада в выручку от украинского бизнеса.