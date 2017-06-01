Часть аэропорта в Калининграде откроется после реконструкции

КАЛИНИНГРАД, 1 июн — РИА Новости. Часть пассажирского терминала калининградского аэропорта Храброво открывается в четверг в рамках тестовой эксплуатации после реконструкции, сообщила журналистам помощник генерального директора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун.
"С 1 июня 2017 года в аэропорту Храброво в рамках первой очереди реконструкции аэровокзального комплекса начинается опытная эксплуатация новой части пассажирского терминала. Проведение подобных тестовых запусков – общероссийская и мировая практика аэропортов", — сказала представитель аэропорта.
Она рассказала, что тестовая эксплуатация проводится для проверки работы всех инженерных и производственных систем в различных условиях и для выявления недостатков в обеспечении безопасности пребывания пассажиров в новом терминале. В течение трех-четырех недель в новом здании будут проводиться испытания систем безопасности, видеонаблюдения, навигации, выдачи багажа, отрабатываться технологии обслуживания разных групп пассажиров, проверяться работоспособность лифтов, эскалаторов и другого оборудования.
Общая площадь новой части аэровокзала составляет 27 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех этажей и цоколя, в котором размещается багажное отделение с лентами подачи багажа. На первом этаже разместятся различные кафе и магазины, здесь же находится зона выдачи багажа с тремя каруселями. На втором этаже располагается зона вылета. На третьем – служебные помещения и зона прилета.