Часть аэропорта в Калининграде откроется после реконструкции

КАЛИНИНГРАД, 1 июн — РИА Новости. Часть пассажирского терминала калининградского аэропорта Храброво открывается в четверг в рамках тестовой эксплуатации после реконструкции, сообщила журналистам помощник генерального директора аэропорта по связям с общественностью Наталья Грицун.

"С 1 июня 2017 года в аэропорту Храброво в рамках первой очереди реконструкции аэровокзального комплекса начинается опытная эксплуатация новой части пассажирского терминала. Проведение подобных тестовых запусков – общероссийская и мировая практика аэропортов", — сказала представитель аэропорта.

Она рассказала, что тестовая эксплуатация проводится для проверки работы всех инженерных и производственных систем в различных условиях и для выявления недостатков в обеспечении безопасности пребывания пассажиров в новом терминале. В течение трех-четырех недель в новом здании будут проводиться испытания систем безопасности, видеонаблюдения, навигации, выдачи багажа, отрабатываться технологии обслуживания разных групп пассажиров, проверяться работоспособность лифтов, эскалаторов и другого оборудования.

Первых пассажиров в рамках тестовой эксплуатации новое крыло пассажирского терминала начнет принимать после получения соответствия и официального ввода в эксплуатацию от Федерального агентства воздушного транспорта. Рейсы авиакомпаний будут постепенно переводиться из действующей части терминала в новую. Сначала переведут рейсы внутренних авиалиний, а после того как будет организована работа таможенной и пограничной служб, заработает и зона международных рейсов.

Общая площадь новой части аэровокзала составляет 27 тысяч квадратных метров. Здание состоит из трех этажей и цоколя, в котором размещается багажное отделение с лентами подачи багажа. На первом этаже разместятся различные кафе и магазины, здесь же находится зона выдачи багажа с тремя каруселями. На втором этаже располагается зона вылета. На третьем – служебные помещения и зона прилета.

Работы по реконструкции в калининградском аэропорту Храброво ведутся с 2013 года по двум направлениям: реконструкция аэродромных объектов и аэровокзального комплекса. В июле-ноябре 2016 года произошла смена акционеров аэропорта. Новым владельцем аэровокзального комплекса стал холдинг "Новапорт" Романа Троценко. Подрядчик прежний — компания "Еврогрупп". Ожидается, что все работы должны быть завершены к чемпионату мира по футболу 2018 года, в Калининграде пройдут четыре матча группового этапа: 16, 22, 25 и 28 июня.

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