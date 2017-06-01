На Камчатке выдали свыше тысячи "дальневосточных гектаров" за год

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 1 июня – РИА Новости. Более 900 договоров на получение земельных участков общей площадью 1,2 тысячи гектар были оформлены на Камчатке за первый год реализации закона о "дальневосточном гектаре", сообщает в четверг пресс-служба краевого правительства. Большая часть участков выдана в окружающем краевую столицу Елизовском районе — на тихоокеанском побережье в южной части региона.
"Масштабный проект открыл новые перспективы для развития территории, привлечения населения в субъекты ДФО. Камчатский край активно включился в работу по реализации закона. На всех этапах мы вносили свои предложения по изменению нормативной базы проекта, оптимизации работы информационной системы "НаДальнийВосток.рф". Закон совершенствуется, сегодня на федеральном уровне решены уже многие вопросы, возникшие в первые месяцы работы. Сейчас ожидается принятие очередных поправок, которые значительно расширят перечень земель, открытых для предоставления", — приводит пресс-служба слова регионального министра имущественных и земельных отношений Бориса Выборова.
"Наибольшее количество обращений касаются территории Елизовского района. Дальневосточные гектары в его поселениях получили уже 627 человек. Обладатели гектаров также есть в Соболевском, Усть-Камчатском, Усть-Большерецком, Быстринском и Мильковском районах. Самый "северный" гектар выдан в посёлке Палана", — рассказал Выборов.
Он напомнил, что гражданам предоставлен год на то, чтобы определиться с видом использования участка, и пять лет на его освоение.