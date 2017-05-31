Лагеря и здравницы на Кубани летом примут 780 тысяч детей

КРАСНОДАР, 31 мая — РИА Новости. Летом этого года на Кубани более 1,5 тысяч разных детских лагерей и здравниц примут около 780 тысяч школьников со всей России, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Уточняется, что глава региона Вениамин Кондратьев рассказал о готовности детских лагерей и здравниц региона к летней кампании в ходе видеоконференции, которую провел председатель правительства России Дмитрий Медведев.

"В нынешней летней кампании на Кубани будут задействованы более 1,5 тысяч различных детских лагерей и здравниц", — говорится в сообщении.

По данным Кондратьева, все учреждения находятся в хорошем состоянии. "Тщательная проверка здравниц, и не только в сезон, давно стала для нас нормой. Мы учли поручения правительства РФ и ужесточили требования. Так, санаторий не сможет приступить к работе, если у него не будет штатных врачей. В учреждениях края штаты уже сформированы", — приводит ведомство слова губернатора.

Глава Кубани добавил, что все оздоровительные учреждения имеют паспорта безопасности, которые предусматривают охрану территорий, видеонаблюдение, пожарную безопасность, оборудованные пляжи и здоровое питание. По словам губернатора, на сегодняшний день все учреждения на 100% обеспечены паспортами.

"В летней кампании 2017 года регион примет около 780 тысяч школьников, треть из них — это дети из других субъектов страны… Как принимающая сторона Кубань делает все возможное, чтобы школьники отдохнули качественно и безопасно. В целом на организацию детского отдыха в крае выделяется 3 миллиарда рублей, из них 1,8 миллиарда — это средства регионального бюджета", — сообщил Кондратьев.

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