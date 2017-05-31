Пользователей "ВКонтакте" предупредили об ухудшении погоды в Москве

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Администрация социальной сети "ВКонтакте" разослала пользователям личные сообщения о штормовом предупреждении в Москве и Подмосковье.

"В Москве и Подмосковье объявлено штормовое предупреждение. Ожидается сильнейший ветер с дождем и градом до утра 1 июня. Возможно повреждение линий электропередачи и падение деревьев", — говорится в сообщении.

Экстренное предупреждение об ухудшении погоды объявлено в Москве, в ночь на 1 июня порывы ветра могут достигать до 24 метров в секунду, возможны повреждения ЛЭП и падения деревьев, сообщили в столичном главке МЧС РФ.

В среду Совет Федерации одобрил поправки в законы о связи и о средствах массовой информации, позволяющие всеми доступными методами информировать граждан о чрезвычайных ситуациях. СФ в среду также принял решение разобраться, почему система оповещения россиян о предстоящих стихийных бедствиях и ЧС не работает должным образом, в результате чего москвичи не были предупреждены о шквале 29 мая.

Ураган прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять — в Москве и пять — в области, пострадали около 200 человек.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.