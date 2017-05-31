В столичных парках пройдут бесплатные уроки иностранных языков

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В московских парках пройдут уроки иностранных языков. Занятия на открытом воздухе рассчитаны как на взрослых, так и на детей, сообщает mos.ru.

Уроки английского на открытом воздухе организуют в 12 парках: Парке Горького, "Сокольниках", саду "Эрмитаж", "Красной Пресне", Измайловском, Воронцовском, Перовском парках, в парке "Фили", в "Садовниках", "Царицыне", парке "Северное Тушино" и Сиреневом саду.

На занятиях моделируются реальные жизненные ситуации. Кроме того, взрослые участники смогут узнать о сдаче экзамена IELTS, а дети изучат животных, динозавров, растения и планеты, поиграют и научатся разгадывать загадки.

В саду имени Баумана этим летом учат испанский. Мастер-классы будут проходить по четвергам с 19:30 до 21:00 на газоне напротив шахматного клуба. Есть группы для начинающих и продвинутых студентов (уровень А2 и выше).

В саду "Эрмитаж" подготовили программу по испанскому языку для продолжающих. Занятия организуют на Зеленой террасе по субботам с 11:00 до 12:30. По средам с 18:30 до 20:00 будет работать разговорный клуб. Кроме того, в саду начнутся занятия по французскому языку для взрослых. Они будут проходить по понедельникам и четвергам с 19:00 до 20:30.

Учить французский предлагают также в Измайловском парке и Сиреневом саду. В первом занятия будут проходить по средам с 15:00 до 16:00 (в шахматно-шашечном павильоне), а во втором — по средам с 18:45 до 19:30 (в павильоне сиреневодов).