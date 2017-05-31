Глава СПЧ выступил против помещения подсудимых в "клетки" в зале суда

МОСКВА, 31 мая – РИА Новости. Необходимо запретить помещение подсудимых в "клетки" в зале суда на уровне федерального законодательства, достаточно помещать подсудимых за специальные ограждения, если речь не идет о тех, кто подозревается в совершении особо тяжких преступлений, заявил в среду глава президентского Совет по правам человека (СПЧ) Михаил Федотов.

"Я полагаю, что здесь законодательное вмешательство потребуется, потому что никого нельзя сажать в клетки, если это не установлено законом… Я полагаю, что нам нужно сейчас в законодательстве, на уровне федерального закона, в частности в УК, установить, что подсудимый может быть помещен в специальное приспособленное помещение по соображениям безопасности, учитывая тяжесть совершенного им насильственного преступления", — сказал Федотов в среду журналистам в Совете Федерации.

Он пояснил, что вводить вместо клетки "аквариум" или "стакан" – это неправильно. Достаточно подсудимого заводить за невысокое ограждение.

"С точки зрения гуманизации законодательной и правоприменительной практики, я думаю, что правильно использовать вот эти клетки только в целях обеспечения безопасности присутствующих в зале судебного заседания… и только при наличии оснований для этого", — добавил он.