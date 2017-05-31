Росгидромет пока не представил данные о скорости ветра в Москве 29 мая

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. Росгидромет пока не предоставил столичному управлению МЧС информацию о фактической скорости ветра, которая была во время стихии 29 мая, сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко.

"Службы прогнозирования МЧС на постоянной связи с центральными органами Росгидромета. Официальный запрос мы им направили и пока ответа не получили", — сказал он.

Мищенко отметил, что информацией о фактической скорости столичный главк МЧС не обладает.

"Мы сейчас ждем официальный ответ на наш запрос о фактической скорости ветра, который был в Москве во время непогоды в понедельник", — сказал он.

Шквал, сопоставимый по последствиям со смерчем, прошел по московскому региону в понедельник днем, приведя к значительным разрушениям и жертвам. По уточненным сведениям СК РФ, погибли 15 человек, из них десять – в Москве и пять – в области, пострадали около 200.

По данным МЧС, в Москве рухнули более 17 тысяч деревьев, были повреждены кровли почти 285 многоэтажных жилых домов и административных зданий. Повреждения также получили свыше 2,1 тысячи автомобилей. Произошла задержка в движении более 130 электричек и 23 пассажирских поездов дальнего следования. Были отменены четыре аэроэкспресса внуковского направления.

В Подмосковье оказались частично обесточены 15 населенных пунктов, на региональных автодорогах было повреждено порядка 50 дорожных объектов: светофоры, автопавильоны, дорожные знаки и ограждения, свыше 4 тысяч деревьев повалено порывами ветра.