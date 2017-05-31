Власти Москвы объявили конкурс на реставрацию главного входа ВДНХ

МОСКВА, 31 мая — РИА Недвижимость. Власти Москвы проводят конкурс с ограниченным участием для определения подрядчика реставрации главного входа ВДНХ, начальная стоимость контракта составляет 652,6 миллиона рублей, сообщается на портале госзакупок.
Арка главного входа построена в 1954 году по проекту архитектора Иннокентия Мельчакова, является памятников федерального значения.
Победителю конкурса предстоит провести реставрацию фасадов и интерьеров, воссоздать скульптуры, барельефы, мозаики, золочение букв на фасаде арки, золочение снопа в скульптуре "Тракторист и колхозница", говорится в конкурсных материалах.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 21 июня, их рассмотрение назначено на 27 июня, говорится в паспорте закупки.